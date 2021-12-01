ВООЗ радить утриматися від закордонних поїздок через новий штам коронавірусу "Омікрон"

Низка країн вже ввела через вірус нові обмеження.

Утриматися від закордонних поїздок через штам "Омікрон". Таку пораду Всесвітня організація охорони здоров'я дає людям, які не мають щеплення від коронавірусу, старші за 60 років чи мають слабкий імунітет.

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 1 грудня.

Тим часом, одразу кілька країн посилюють обмеження через новий штам - Канада розширить список африканських країн, з яких заборонено в'їзд. Так, до списку потраплять Нігерія, Малаві та Єгипет. Тоді, як Австралія запровадила двотижневий карантин для тих, хто повертається з країн Африки і триденний - для тих, хто приїжджає з усіх інших країн.

Очікується, що вже завтра, 2 грудня, про нові вимоги до мандрівників заявлять і Сполучені Штати - приїжджим, незалежно від вакцинації, доведеться здавати ПЛР-тести.

Вакцина Pfizer, імовірно, зможе захистити щеплених від тяжкого перебігу хвороби навіть у разі зараження штамом "Омікрон". Про це заявив співзасновник компанії BioNTech. Виробник вакцини наголосив - вважає, що люди матимуть кращий захист, якщо зроблять третє, бустерне щеплення.