В Україні захворюваність на коронавірус йде на спад - Ляшко

Кількість виявлених випадків і госпіталізованих припинила зростання і демонструє спад, повідомив Ляшко.
В Україні спостерігається тенденція до нормалізації ситуації із захворюваністю на коронавірус. Перші ознаки стабілізації почалися на тиждень раніше, ніж це прогнозували в МОЗ.
Про це під час під час брифінгу у понеділок, 14 лютого, повідомив очільник МОЗ Віктор Ляшко.
"Після 4 тижнів стрімкого зростання кількості нових випадків COVID-19 в Україні, починаємо спостерігати перші ознаки стабілізації. Вперше за останні чотири тижні тижнева кількість виявлених випадків і госпіталізованих припинила зростання і демонструє спад", - сказав Ляшко.
За його словами, за минулий тиждень зареєстровано 235 256 випадків коронавірусної хвороби, це на 7600 випадків менше у порівнянні з попереднім тижнем.
Нагадаємо, в Україну станом на 14 лютого побільшало "жовтих" зон. До "жовтого" рівня епіднебезпеки повернувся Київ, який напередодні був "помаранчевим". У "червоній" зоні карантину перебувають Закарпатська, Івано-Франківська, Луганська, Рівненська та Хмельницька області. Решта регіонів, "помаранчевій".
Нагадаємо, через погіршення епідситуації від 24 січня "червоний" рівень небезпеки встановлено на Івано-Франківщині, а від 27 січня - в Рівненській області. Ще у трьох областях - Закарпатській, Хмельницькій та Луганській – "червоний" рівень почав діяти від 11 лютого.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
Читайте також:
- "Цифри приголомшують": кількість випадків COVID-інфікування у світі зростає
- Нові і класичні симптоми "Омікрону": як проявляється "мутант" у дітей, дорослих та вакцинованих
- "Йдемо до піку": Радуцький прогнозує до 70 тисяч хворих на добу
Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.