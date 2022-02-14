В Украине заболеваемость коронавирусом идет на спад - Ляшко

Количество выявленных случаев и госпитализированных прекратило рост и демонстрирует спад, сообщил Ляшко.

В Украине наблюдается тенденция к нормализации ситуации с заболеваемостью коронавирусом. Первые признаки стабилизации начались на неделю раньше, чем это прогнозировали в Минздраве.

Об этом во время брифинга в понедельник, 14 февраля, сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко.

Также читайте Коронавирус в Киеве немного пошел на убыль: статистика на 14 февраля

"После 4 недель стремительного роста количества новых случаев COVID-19 в Украине начинаем наблюдать первые признаки стабилизации. Впервые за последние четыре недели недельное количество выявленных случаев и госпитализированных прекратило рост и демонстрирует спад", — сказал Ляшко.

По его словам, за прошлую неделю зарегистрировано 235 256 случаев коронавирусной болезни, это на 7600 случаев меньше по сравнению с предыдущей неделей.

Напомним, в Украине по состоянию на 14 февраля увеличилось "желтых" зон. К "желтому" уровню эпиднебезопасности вернулся Киев, который накануне был "оранжевым". В "красной" зоне карантина находятся Закарпатская, Ивано-Франковская, Луганская, Ровенская и Хмельницкая области. Остальные регионы, "оранжевый".

Напомним, из-за ухудшения эпидситуации от 24 января "красный" уровень опасности установлен в Ивано-Франковской области, а с 27 января — в Ровенской области. Еще в трех областях – Закарпатской, Хмельницкой и Луганской – "красный" уровень начал действовать с 11 февраля.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.