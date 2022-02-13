В Україні розширили "жовту" зону карантину: які області до неї віднесли

В Україні розширили "жовту" зону карантину: які області до неї віднесли

Станом на 12 лютого у "жовтій" зоні карантину перебувала одна область - Полтавська.

Міністерство охорони здоров'я розширило "жовту" зону карантину. Станом на 13 лютого "жовтими" є дві області: Полтавська та Харківська. Згідно зі статистикою 12 лютого, показникам "жовтого" рівня відповідала лише Полтавська область.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

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Відповідно до оновленої інформації, у "червоній" зоні карантину перебувають Закарпатська, Івано-Франківська, Луганська, Рівненська та Хмельницька області. Решта регіонів, а також і Київ - "помаранчевій". Загалом рівень захворюваності на коронавірус в Україні складає 1 269 при нормі менше 75 на 100 тис. населення.

МОЗ оновив карантинні зони / МОЗ

Нагадаємо, 10 лютого глава МОЗ Віктор Ляшко заявив, що в Україні спостерігається пік захворюваності на COVID-19. Через погіршення епідситуації від 24 січня "червоний" рівень небезпеки встановлено на Івано-Франківщині, а від 27 січня - в Рівненській області. Ще у трьох областях - Закарпатській, Хмельницькій та Луганській – "червоний" рівень почав діяти від 11 лютого.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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