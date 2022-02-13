Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 13 лютого

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 13 лютого

За добу захворіло 1 961 дітей та 329 медпрацівників.

В Україні станом на ранок 13 лютого 2022 року зафіксовано 24 518 нових випадків коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померло 140 осіб, 8 288 пацієнтів одужали.

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Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 4 525 700 осіб;

одужало – 3 779 057 осіб;

летальних випадків – 102 808;

проведено ПЛР-тестувань – 19 034 214.

Також за добу 36 453 людини вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 10 363 людини, другу дозу – 16 369 людей, додаткову дозу отримали 300 людей, бустерну дозу – 9 421 людина.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 572 036 людей, з них отримали першу дозу – 15 572 034 людини, отримали дві дози – 14 949 233 людини, отримали додаткову дозу – 23 653 людини, бустерну дозу – 563 038 людей. Загалом проведено 31 107 958 щеплень.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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