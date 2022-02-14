В Україні побільшало "жовтих" зон: де послабили карантин

В Україні побільшало "жовтих" зон: де послабили карантин

У "червоній" зоні карантину перебувають п'ять регіонів.

Міністерство охорони здоров'я оновило карантинні зони. Станом на 14 лютого до "жовтого" рівня епіднебезпеки повернувся Київ, який напередодні був "помаранчевим".

Про це свідчать дані МОЗ, опубліковані на сайті міністерства.

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Згідно до інформації, показники "жовтої" зони мають Полтавська, Харківська області та Київ. У "червоній" зоні карантину перебувають Закарпатська, Івано-Франківська, Луганська, Рівненська та Хмельницька області. Решта регіонів, "помаранчевій".

Загалом рівень захворюваності в Україні складає 1 256 при нормі менше 75 на 100 тисяч населення.

МОЗ оновив карантинні зони / МОЗ

Зазначимо, що коронавірус у Києві трохи пішов на спад. Станом на ранок 14 лютого у Києві зафіксовано 2 293 нових випадки коронавірусу за добу. Це на 112 випадків менше ніж 13 лютого (2 405 випадків коронавірусу).

Нагадаємо, через погіршення епідситуації від 24 січня "червоний" рівень небезпеки встановлено на Івано-Франківщині, а від 27 січня - в Рівненській області. Ще у трьох областях - Закарпатській, Хмельницькій та Луганській – "червоний" рівень почав діяти від 11 лютого.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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