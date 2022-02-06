В Україні за добу виявили майже 28 тис. нових хворих на коронавірус: статистика

В Україні за добу виявили майже 28 тис. нових хворих на коронавірус: статистика

За період пандемії в Україні захворіло 4 284 059 осіб.

В Україні за добу зафіксовано 27 851 новий підтверджений випадок COVID-19 (з них дітей – 2 597, медпрацівників – 431). Це на 14 682 хворих менше в порівнянні з минулою добою.

Також читайте Ердоган за кілька днів після візиту до Києва заразився коронавірусом

Про це повідомляють у МОЗ.

Також за минулу добу: госпіталізовано – 4 219 осіб; померло – 109; одужало – 6 089 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 4 284 059 осіб;

одужало – 3 676 068 осіб;

померло – 101 277;

проведено ПЛР-тестувань – 18 563 140.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 452 741 людину, з них отримали першу дозу – 15 452 739 людей, отримали дві дози – 14 772 538 людей, отримали додаткову дозу – 20 246 людей, бустерну дозу – 454 459 людей. Загалом проведено 30 699 982 щеплення.

Нагадаємо:

В Україні минулої доби, 4 лютого, зафіксували 42 533 нові випадки коронавірусу. Захворіли 920 медпрацівників та 4268 дітей.

Читайте також: