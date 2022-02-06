В Украине за сутки зафиксировали почти 28 тыс. новых больных коронавирусом: статистика

В Украине за сутки зафиксировали почти 28 тыс. новых больных коронавирусом: статистика

За период пандемии в Украине заболело 4 284 059 человек.

В Украине за сутки зафиксирован 27 851 подтвержденный случай COVID- 19 (из них – 2 597 детей, медработников – 431). Это на 14 682 больных меньше по сравнению с прошлыми сутками.

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Об этом сообщают в Минздраве.

Также за минувшие сутки: госпитализировано – 4 219 человек; умерло – 109; выздоровело – 6 089 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 4 284 059 человек;

выздоровело – 3 676 068 человек;

умерло – 101 277;

проведено ПЦР-тестирований – 18 563 140.

С начала вакцинальной кампании привито 15 452 741 человека, из них получили первую дозу – 15 452 739 человек, получили две дозы – 14 772 538 человек, получили дополнительную дозу – 20 246 человек, бустерную дозу – 454 459 человек. В общей сложности проведено 30 699 982 прививки.

Напомним:

В Украине за прошедшие сутки, 4 февраля, зафиксировали 42 533 новых случая коронавируса. Заболели 920 медработников и 4268 детей.

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