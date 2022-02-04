Кашель, нежить та ломота: медикиня розповіла, як відрізнити симптоми грипу від коронавірусу

Кашель, нежить та ломота: медикиня розповіла, як відрізнити симптоми грипу від коронавірусу

Достовірно встановити, що саме людина підхопила, можна за допомогою тесту на COVID-19.

Кашель, нежить та висока температура. Симптоми штаму коронавірусу “Омікрон” легко сплутати зі звичайним грипом, проте, за даними медиків, дві хвороби мають деякі відмінності.

Про це з посиланням на завідувача відокремленого підрозділу "Інфекційна лікарня" ТМО "Багатопрофільна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги" Тетяну Мануйленко, пише РІА Мелітополь.

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“Коронавірус більше нагадує гостру респіраторну вірусну інфекцію. Якщо при грипі дуже висока температура, озноб, біль у м'язах, але водночас немає катаральних явищ — першіння в горлі, кашель є в перші дні захворювання — то при коронавірусі температура зазвичай до 38 градусів і є катаральні прояви: кашель, нежить, першіння, відчуття садіння у горлі”, — розповіла Тетяна Мануйленко.

Вона також додала, що достовірно встановити, що саме людина підхопила — коронавірус або грип — можна за допомогою тесту на COVID-19.

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