Кашель, нежить та ломота: медикиня розповіла, як відрізнити симптоми грипу від коронавірусу

Достовірно встановити, що саме людина підхопила, можна за допомогою тесту на COVID-19.
Кашель, нежить та висока температура. Симптоми штаму коронавірусу “Омікрон” легко сплутати зі звичайним грипом, проте, за даними медиків, дві хвороби мають деякі відмінності.
Про це з посиланням на завідувача відокремленого підрозділу "Інфекційна лікарня" ТМО "Багатопрофільна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги" Тетяну Мануйленко, пише РІА Мелітополь.
“Коронавірус більше нагадує гостру респіраторну вірусну інфекцію. Якщо при грипі дуже висока температура, озноб, біль у м'язах, але водночас немає катаральних явищ — першіння в горлі, кашель є в перші дні захворювання — то при коронавірусі температура зазвичай до 38 градусів і є катаральні прояви: кашель, нежить, першіння, відчуття садіння у горлі”, — розповіла Тетяна Мануйленко.
Вона також додала, що достовірно встановити, що саме людина підхопила — коронавірус або грип — можна за допомогою тесту на COVID-19.
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