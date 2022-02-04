Рекорд за весь час пандемії: в Україні понад 43 тисячі COVID-випадків за добу

Недуга продовжує атакувати українців.
В Україні за минулу добу, 3 лютого, заразились коронавірусом 43 778 осіб. Найбільше нових випадків зафіксовано в Одеській, Львівській та Житомирській областях.
Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.
За даними відомства, зафіксовано 43 778 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 4 381, медпрацівників – 873).
Також за минулу добу:
◾️ госпіталізовано – 4 328 осіб
◾️ летальних випадків – 174
◾️ одужало – 9 497 осіб
За весь час пандемії в Україні:
◾️ захворіло – 4 213 675 осіб
◾️ одужало – 3 660 351 особу
◾️ летальних випадків – 100 983
◾️ проведено ПЛР-тестувань – 18 404 417
Варто зазначити, що в країні вже другий день підряд фіксують антирекорд нових випадків за добу. 2 лютого було зафіксовано 39 620 підтверджених випадків коронавірусної хвороби.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.