Рекорд за весь час пандемії: в Україні понад 43 тисячі COVID-випадків за добу

Рекорд за весь час пандемії: в Україні понад 43 тисячі COVID-випадків за добу

Недуга продовжує атакувати українців.

В Україні за минулу добу, 3 лютого, заразились коронавірусом 43 778 осіб. Найбільше нових випадків зафіксовано в Одеській, Львівській та Житомирській областях.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

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За даними відомства, зафіксовано 43 778 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 4 381, медпрацівників – 873).

Також за минулу добу:

◾️ госпіталізовано – 4 328 осіб

◾️ летальних випадків – 174

◾️ одужало – 9 497 осіб

За весь час пандемії в Україні:

◾️ захворіло – 4 213 675 осіб

◾️ одужало – 3 660 351 особу

◾️ летальних випадків – 100 983

◾️ проведено ПЛР-тестувань – 18 404 417

Варто зазначити, що в країні вже другий день підряд фіксують антирекорд нових випадків за добу. 2 лютого було зафіксовано 39 620 підтверджених випадків коронавірусної хвороби.

Коронавірус в Україні: за добу знову виявили рекордну кількість інфікувань

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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