У МОЗ розповіли, як можна припинити самоізоляції під час COVID

У МОЗ розповіли, як можна припинити самоізоляції під час COVID

Тест можна робити після десятого дня від першого аналізу.

Самоізоляцію під час захворюваності на COVID-19 можна припинити раніше, ніж за 14 днів.

Про це під час брифінгу повідомив санлікар України Ігор Кузін.

За його словами, припинити ізоляцію можна за умови негативного ПЛР-тесту. Втім, його потрібно робити не раніше ніж за десять днів після першого тестування.

"За чинними протоколами, якщо від 10 дня після появи симптомів протягом трьох днів вони відсутні, то самоізоляцію можна завершувати. Крім того, якщо від десято дня протягом трьох днів відсутні симптоми. Проте, якщо людина вирішила раніше зробити ПЛР-тест і він виявився негативним, то це також вважається підставою для припинення самоізоляції", - сказав Кузін.

Санлікар додав, що таке тестування не можна робити раніше ніж через 10 днів після першого тесту.

Як повідомлялося, в Україні станом на 4 лютого через погіршення ситуації з COVID-19 дві області перебувають у "червоній" зоні: Івано-Франківська та Рівненська. Дві - у "жовтій" - Кіровоградська та Полтавська області. Ще 20 областей та місто Київ - у "помаранчевій" зоні.

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