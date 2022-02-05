Статистика не падає: в Україні за добу зафіксували майже 43 тисячі нових випадків коронавірусу

Статистика не падає: в Україні за добу зафіксували майже 43 тисячі нових випадків коронавірусу

З підтвердженим діагнозом до лікарень потрапили 3818 осіб.

В Україні минулої доби, 4 лютого, зафіксували 42 533 нові випадки коронавірусу. Захворіли 920 медпрацівників та 4268 дітей.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

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Минулої доби в нашій країні з підтвердженим діагнозом до лікарень потрапили 3818 осіб, одужали — 9628 пацієнтів, померли — 185.

У той же час вакцинувалися від COVID-19 — 76 350 осіб. У тому числі першу дозу отримали 22 352 особи, другу — 29 708, бустерну дозу ввели 23 673 українці.

Нагадаємо, що "Омікрон" у дітей маскується під кишкові розлади та атакує найменших. Симптоми штаму легко сплутати зі звичайним грипом, проте, за даними медиків, дві хвороби мають деякі відмінності.

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