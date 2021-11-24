В Україні вперше зафіксували найбільш заразний варіант штаму "Дельта"

Цей варіант "Дельти" уперше зафіксували у Великій Британії влітку 2021 р.

В Україні вперше виявили новий варіант штаму "Дельта" - AY.4.2. Цей вид штаму вірусу вважається найбільш заразним. Його зафіксували у Дніпрі.

Про це повідомляє Інститут молекулярної біології і генетики.

Як зазначають фахівці, про такі висновки свідчать нові результати секвенування коронавірусу з регіонів України. Для аналізу було надано 75 зразків, взятих наприкінці жовтня у хворих з восьми регіонів України: Харків - 8 зразків, Херсон – 10, Київ – 9, Львів – 9, Ужгород – 10, Одеса – 10, Дніпро – 10, Луцьк – 9.

"Уперше в Україні зафіксовано появу штаму Дельта AY.4.2 – у місті Дніпро. Цей варіант Дельти (його уперше зафіксували у Великій Британії влітку 2021 р.) британські вчені вважають найбільш контагіозним з усіх варіантів вiрусу SARS-CoV-2", - йдеться у повідомленні.

Зазначають, що і сам індійський штам, і його мутовані варіанти мають дуже високий рівень контагіозності (тобто швидкості інфікування) порівняно з уханським штамом SARS-CoV-2 та британським "Альфа".

"Про це свідчать і дані міжнародної наукової бази даних GISAID, згідно з якими на сьогодні різноманітні варіанти штаму Дельта знайдено у більш як 97% зразків, секвенованих у світі. Це безпрецедентно, адже досі жоден штам ковіду не мав такого тотального домінування на планеті", - підкреслили в Інституті молекулярної біології і генетики.

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