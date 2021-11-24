Грузія пом'якшує карантин для кафе та кінотеатрів, але потрапити до закладів зможуть не всі

Відвідувачі повинні мати "зелений пропуск".
В Грузії від 1 грудня пом'якшують карантинні обмеження для кафе, ресторанів та барів.
Про це з посиланням на владу повідомляє видання "Эхо Кавказа".
Зазначається, що заклади громадського харчування зможуть працювати після 23:00. Утім, для відвідування потрібно мати "зелений пропуск" - документ про два щеплення від коронавірусу або про перенесену COVID-хворобу. Потрапити до закладів також можна з експрестестом чи ПЛР-тестом на коронавірус. Втім, вони мають обмежений термін дії: 24 і 72 години відповідно.
Слід зазначити, що такі ж правила діють для відвідувачів театрів і кінотеатрів, музеїв, казино, фітнес-клубів, готелів і канатних доріг гірськолижних курортів. Крім того, кінотеатри та театри зможуть заповнювати вже не 30%, а до 50% місць. Влада сподівається, що завдяки таким заходам відвідуваність цих закладів зросте від 30 до 50%.
Як повідомлялося, Від понеділка, 22 листопада, на три тижні Австрія закривається для туристів через зростання COVID-інфікувань. Потрапити до країни можна лише з поважної причини та із сертифікатом про вакцинацію або ж з довідкою про перенесену хворобу. Всередині країни діятимуть жорсткі обмеження і для щеплених, і для нещеплених від COVID.
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