Грузія пом'якшує карантин для кафе та кінотеатрів, але потрапити до закладів зможуть не всі

Грузія пом'якшує карантин для кафе та кінотеатрів, але потрапити до закладів зможуть не всі

Відвідувачі повинні мати "зелений пропуск".

В Грузії від 1 грудня пом'якшують карантинні обмеження для кафе, ресторанів та барів.

Про це з посиланням на владу повідомляє видання "Эхо Кавказа".

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Зазначається, що заклади громадського харчування зможуть працювати після 23:00. Утім, для відвідування потрібно мати "зелений пропуск" - документ про два щеплення від коронавірусу або про перенесену COVID-хворобу. Потрапити до закладів також можна з експрестестом чи ПЛР-тестом на коронавірус. Втім, вони мають обмежений термін дії: 24 і 72 години відповідно.

Слід зазначити, що такі ж правила діють для відвідувачів театрів і кінотеатрів, музеїв, казино, фітнес-клубів, готелів і канатних доріг гірськолижних курортів. Крім того, кінотеатри та театри зможуть заповнювати вже не 30%, а до 50% місць. Влада сподівається, що завдяки таким заходам відвідуваність цих закладів зросте від 30 до 50%.

Як повідомлялося, Від понеділка, 22 листопада, на три тижні Австрія закривається для туристів через зростання COVID-інфікувань. Потрапити до країни можна лише з поважної причини та із сертифікатом про вакцинацію або ж з довідкою про перенесену хворобу. Всередині країни діятимуть жорсткі обмеження і для щеплених, і для нещеплених від COVID.

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