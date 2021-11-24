В Украине впервые зафиксировали наиболее заразный вариант штамма "Дельта"

Этот вариант "Дельты" впервые зафиксировали в Великобритании летом 2021 г.

В Украине впервые обнаружили новый вариант штамма "Дельта" – AY.4.2. Этот вид штамма вируса считается наиболее заразным. Его зафиксировали в Днепре.

Об этом сообщает Институт молекулярной биологии и генетики.

Как отмечают специалисты, о таких выводах свидетельствуют новые результаты секвенирования коронавируса из регионов Украины. Для анализа было предоставлено 75 образцов, взятых в конце октября у больных из восьми регионов Украины : Харьков – 8 образцов, Херсон – 10, Киев – 9, Львов – 9, Ужгород – 10, Одесса – 10, Днепр – 10, Луцк – 9.

"Впервые в Украине зафиксировано появление штамма Дельта AY.4.2 – в городе Днепр. Этот вариант Дельты (его впервые зафиксировали в Великобритании летом 2021 г.) британские ученые считают наиболее контагиозным из всех вариантов вируса SARS-CoV-2", — говорится в сообщении.

Отмечают, что и сам индийский штамм, и его мутированные варианты имеют очень высокий уровень контагиозности (то есть скорости инфицирования) по сравнению с уханским штаммом SARS-CoV-2 и британским "Альфа".

"Об этом свидетельствуют и данные международной научной базы данных GISAID, согласно которым на сегодняшний день разнообразные варианты штамма Дельта найдены в более чем 97% образцов, секвенированных в мире. Это беспрецедентно, ведь до сих пор ни один штамм не имел такого тотального доминирования на планете", – подчеркнули в Институте молекулярной биологии и генетики.

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