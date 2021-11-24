У британських кажанів виявили новий коронавірус: існує загроза ще однієї пандемії

У британських кажанів виявили новий коронавірус: існує загроза ще однієї пандемії

Знайдений вірус поки не становить небезпеки для людини.

У Великій Британії фахівці Національної інфекційної служби виявили у підковоподібних кажанів новий коронавірус RhGB01, який поки що не становить загрози для людей, але його рекомбінації із SARS-CoV-2 можуть призвести до нових спалахів коронавірусної інфекцій серед людей.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому у журналі Research Square.

Зі зразків фекалій кажанів виду Rhinolophus hipposideros, які мешкають у Великій Британії, було виділено генетичний матеріал і проаналізовано на наявність вірусної РНК. Під час досліджень було виявлено невідомий сарбековірус, позначений як RhGB01 (Rhinolophus hipposideros , Great Britain 01).

Науковці реконструювали 85 відсотків РНК коронавірусу і з’ясували, що його геном приблизно на 80 відсотків схожий на геном SARS-CoV-2. За попередніми результатами, RhGB01, швидше за все, не здатний зв'язуватися з клітинним рецептором ACE2 у людини та викликати інфекцію. Проте вчені зазначають, що це ще необхідно експериментально підтвердити.

Водночас існує можливість обміну генетичного матеріалу між виявленим сарбековірусом та SARS-CoV-2, якщо обидва віруси зустрінуться в організмі кажана. Це може призвести до нових зоонозних інфекцій. Тому, на думку вчених, необхідно посилити епіднагляд за коронавірусами у підковоносів на всьому ареалі проживання цих тварин.

Як відомо, вважається, що попередником вірусу, що спричинив пандемію COVID-19 і спричинив смерть понад п'ять мільйонів людей у світі, став сарбековірус (підрід коронавірусів) у азіатських підковоподібних кажанів або ринолофідів.

Предок SARS-CoV-2 міг перейти від кажанів на проміжного господаря, де вірус зазнав мутацій, обміну генетичного матеріалу (рекомбінації) з іншими вірусами тощо. Оскільки ареал проживання ринолофідів охоплює весь світ, існує ризик, що може виникнути нова SARS-подібна інфекція.

Нагадаємо, найбільш вірогідний сценарій появи нового коронавірусу — перехід захворювання від кажанів до іншої тварини, яка пізніше заразила людей.

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