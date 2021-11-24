Дніпропетровська область вперше не потрапила до списку ковід-лідерів: статистика захворюваності 24 листопада

Найбільше нових випадків зареєстрували у Кривому Розі та Дніпрі.
Дніпропетровська область вперше з запровадження у регіоні “червоної” карантинної зони не увійшла до списку лідерів із поширення COVID-19.
Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.
Станом на 24 листопада в регіоні зареєстрували 674 нових випадків зараження. Найбільше хворих виявили у Кривому Розі – 137, у Дніпрі – 124, у Нікополі – 111, у Покрові – 90.
З початку пандемії в області лабораторно підтвердили 227 844 випадки COVID-19. Недугу побороли 185 862 особи, померли – 7477.
Зазначимо, що в Україні сьогодні — 14 325 нових випадків захворювання. Померли 595 хворих.
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