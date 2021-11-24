Чи може COVID-19 притупляти відчуття болю: відповідь вчених

Чи може COVID-19 притупляти відчуття болю: відповідь вчених

Коронавірусна інфекція може притупити біль і прибрати його прояв.

Пацієнти з COVID-19 можуть не відчувати біль через порушення роботи головного мозку або нервової системи, яке спричиняє хвороба.

Про це заявили лікарі з Женевської університетської лікарні, пише MedicalXpress.

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Вчені помітили, що пацієнти з болем відчували значне полегшення або навіть повне зникнення сприйняття болю під час гострої фази коронавірусної інфекції.

Після госпіталізації з COVID-19 усі пацієнти спостерігали зменшення або навіть зникнення болю невдовзі після інфікування. Після одужання від COVID-19 один з пацієнтів знов став відчувати звичний біль.

Також вчені відмітили відсутність задишки у значної частини пацієнтів із тяжким перебігом COVID-19, незважаючи на низький рівень кисню.

Вчені припускають, що і біль, і задишка є суб’єктивними переживаннями, у яких важливу роль відіграє така частина головного мозку, як острівцева кора.

Острівцева кора є частиною кори головного мозку, яка прихована глибоко в її складках. Вона відповідає за "усвідомлення" внутрішніх сприйняттів, що є важливим елементом для появи болю та задишки.

Порушення функції цієї зони через прямий вплив коронавірусу або внаслідок цитокінового шторму, характерного для важкої форми COVID-19, може бути відповідальним за притуплене сприйняття болю або навіть його відсутність.

Експерти наголосили, що для підтвердження гіпотез необхідні подальші дослідження.

Раніше спеціалісти з’ясували, що ризик зараження коронавірусом через очі існує. Але інфікуватися таким шляхом здебільшого можна у разі потрапляння в очі великих крапель з коронавірусоною інфекцією.

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