В Україні виявили понад 30 тисяч хворих на коронавірус за добу: статистика на 1 лютого

В Україні виявили понад 30 тисяч хворих на коронавірус за добу: статистика на 1 лютого

Недуга продовжує атакувати українців.

Станом на ранок 1 лютого в Україні виявили 30 768 нових випадків COVID-19. Через ускладнення хвороби померли 192 людини.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Також читайте У Києві кількість випадків коронавірусу стрімко збільшилась: статистика на 1 лютого

"Зафіксовано 30 768 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 4 056, медпрацівників – 337)", — йдеться у повідомленні.

У лікарнях опинилися 2069 пацієнтів. Подолати захворювання змогли 8 835 людей.

Також за добу проти COVID-19 вакцинувались 65 655 людей: першу дозу отримали 23 278 українців, другу дозу – 25 525 осіб. Додаткову дозу отримали 480 людей, бустерну дозу – 16 372 людини.

За весь час пандемії в Україні виявлено 4 095 263 випадки COVID-19, одужало 3 631 580 людей. Померли 100 395 українців.

Коронавірус в Україні: кількість недужих за добу перевищила 37 тисяч

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Читайте також: