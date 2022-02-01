В Украине выявили более 30 тысяч больных коронавирусом за сутки: статистика на 1 февраля

В Украине выявили более 30 тысяч больных коронавирусом за сутки: статистика на 1 февраля

Болезнь продолжает атаковать украинцев.

По состоянию на утро 1 февраля в Украине было выявлено 30 768 новых случаев COVID-19. Из-за осложнений болезни умерли 192 человека.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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"Зафиксировано 30 768 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 4 056, медработников – 337)", – говорится в сообщении.

В больницах оказались 2 069 пациентов. Преодолеть заболевание смогли 8 835 человек.

Также за сутки против COVID-19 вакцинировались 65 655 человек: первую дозу получили 23 278 украинцев, вторую дозу – 25 525 человек. Дополнительную дозу получили 480 человек, бустерную дозу – 16 372 человека.

За все время пандемии в Украине выявлено 4 095 263 случая COVID-19, поправилось 3 631 580 человек. Умерло 100 395 украинцев.

Коронавирус в Украине: количество больных за сутки превысило 37 тысяч

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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