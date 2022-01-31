Фінляндія скасовує обмеження для туристів: як потрапити до країни

Фінляндія скасовує обмеження для туристів: як потрапити до країни

Вимога діятиме для всіх, хто народився до 2006 року.

Фінляндія від вівторка, 1 лютого, скасовує COVID-обмеження на прикордонний контроль для країн Шенгенської зони та Євросоюзу.

Про це заявила прем’єр-міністр країни Санна Марін, пише Yle.

Зазначається, що зараз під час перетину кордону слід надавати сертифікат про вакцинацію або перенесену хворобу разом з негативним результатом ПЛР-тесту.

Втім, вже від 1 лютого мандрівники з країн Шенгену та ЄС повинін надати довідку про повну вакцинацію або перенесену хворобу протягом останніх шести місяців або негативний результат тесту, який має зроблений зроблений не пізніше ніж за 72 години до перетину кордону. Вимога діятиме для всіх, хто народився до 2006 року.

Тим часом обмеження для мандрівників з інших країн будуть подовжені до 14 лютого.

Слід зауважити, що у Фінляндії до 21:00 подовжили час роботи ресторанів, а барів - до 18:00. Втім, вживати спиртні напої можна лише до 20:00 . До слова, потрапити до закладу можна буде лише із сертифікатом про вакцинацію. Крім того, від 1 лютого почнуть працювати фітнес-зали, басейни, ігрові майданчики.

Як повідомлялося, Німеччина посилила правила для іноземців, зокрема, й українців. За оновленими правилами, громадяни України зобов’язані виконувати вимоги щодо електронної реєстрації та проходження карантину. Від 30.01.2022 року Україна віднесена до списку країн підвищеного ризику для Німеччини.

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