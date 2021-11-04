В Україні тестуватимуть таблетки від коронавірусу Pfizer і Merck

В Україні тестуватимуть таблетки від коронавірусу Pfizer і Merck

Таблетки тестуватимуть серед людей, які контактували або проживають із хворим на COVID-19.

В Україні проходитимуть клінічні випробування таблетки від коронавірусу Pfizer і Merck.

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Про це йдеться в наказі Міністерства охорони здоров'я.

Так, медичний препарат від коронавірусу "Ритонавір" виробництва Pfizer в таблетках по 150 мг. тестуватимуть серед тих людей, хто контактував із хворими на COVID-19.

Таблетки виробництва Merck із назвою MK4482 - 013 проходитимуть клінічні випробування на базі міської студентської лікарні Харківської міської ради. У них візьмуть участь дорослі особи, які проживають із хворими на коронавірус.

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