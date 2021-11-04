В Україні тестуватимуть таблетки від коронавірусу Pfizer і Merck

Таблетки тестуватимуть серед людей, які контактували або проживають із хворим на COVID-19.
В Україні проходитимуть клінічні випробування таблетки від коронавірусу Pfizer і Merck.
Про це йдеться в наказі Міністерства охорони здоров'я.
Так, медичний препарат від коронавірусу "Ритонавір" виробництва Pfizer в таблетках по 150 мг. тестуватимуть серед тих людей, хто контактував із хворими на COVID-19.
Таблетки виробництва Merck із назвою MK4482 - 013 проходитимуть клінічні випробування на базі міської студентської лікарні Харківської міської ради. У них візьмуть участь дорослі особи, які проживають із хворими на коронавірус.
Читайте також:
- Вивезли до лісу та побили кийком: у Польщі двох поліцейських звинувачують в знущанні з українця
- "Дай йому по голові": намісник Лаври "нацькував" своїх підлеглих на журналіста, який знімав пожежу
- Oxford Economics спрогнозував курс долара на 3 роки: чого варто очікувати