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В Україні тестуватимуть таблетки від коронавірусу Pfizer і Merck

В Україні тестуватимуть таблетки від коронавірусу Pfizer і Merck

Pexels

Таблетки тестуватимуть серед людей, які контактували або проживають із хворим на COVID-19.

В Україні проходитимуть клінічні випробування таблетки від коронавірусу Pfizer і Merck. 

Про це йдеться в наказі Міністерства охорони здоров'я. 

Так, медичний препарат від коронавірусу "Ритонавір" виробництва Pfizer в таблетках по 150 мг. тестуватимуть серед тих людей, хто контактував із хворими на COVID-19. 

Таблетки виробництва Merck із назвою MK4482 - 013 проходитимуть клінічні випробування на базі міської студентської лікарні Харківської міської ради. У них візьмуть участь дорослі особи, які проживають із хворими на коронавірус. 

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