В Одесі шахраї вимагають від пацієнтів із COVID-19 гроші за кисень - волонтерка

В Одесі шахраї вимагають від пацієнтів із COVID-19 гроші за кисень - волонтерка

Аферисти відправляють номер банківської картки із сумою.

В Україні активізувалися шахраї, які намагаються видурити гроші із заражених на COVID-19 пацієнтів за кисень.

Про це повідомила директорка благодійного фонду "Корпорація монстрів" Катерина Ножевнікова у Facebook.

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За словами волонтерки, вже трьом її підопічним зателефонували з вимогою терміново повернути кисень у фонд через "довге користування".

Ще двом підопічним фонду "Корпорація монстрів" зателефонували та вимагали "заплатити 5000 грн за кисень".

"І навіть картку скинули. Тиждень тому зателефонували від мого імені нашій дарительці та попросили від мого імені 15 тисяч на терміновий збір. Звідки вони беруть телефони (база наша закрита), чи відстежують, коли на таксі відправляємо чи знову ж таки це добрі сусіди пацієнтів - намагаємося розібратися", - написала вона.

Катерина Ножевнікова нагадала, що кисень COVID-пацієнтам надається безкоштовно, і ніхто не може вимагати грошей у хворих, і такий пункт прописаний у договорі, який підписує кожен підопічний благодійного фонду.

Раніше повідомлялося, що більшість ковідних шпиталів нині відчувають перебої з киснем. При цьому аби вилікувати хворого з Дельта-штамом - його потрібно вдвічі більше.

Нагадаємо, в Україні станом на ранок 4 листопада зафіксовано 27 377 нових випадків коронавірусу (це новий максимум за увесь час пандемії), протягом доби від COVID-19 померло 699 людей, 12 464 пацієнти одужали.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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