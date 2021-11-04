Щодня помирає 40-60 хворих: Кличко розповів про тривожну ситуацію з COVID

Серед померлих немає жодного щепленого від коронавірусу.

У Києві упродовж цього тижня щодоби від ускладнень коронавірусу помирає від 40 до понад 60 осіб.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

За словами міського голови, серед померлих – жодного вакцинованого від коронавірусу.

"Ситуація з розповсюдженням вірусу в країні загалом достатньо тривожна. Україна сьогодні – третя у світі і друга в Європі за смертністю від ковіду. В Києві цього тижня – від 40 до понад 60 летальних випадків щодоби. За минулу добу, наприклад, 41 смерть, зокрема помер 8-річний хлопчик", – розповів він.

Щодня у Києві до лікарень потрапляє понад пів тисячі людей, з яких 90% - не мають щеплення від COVID-19. Кличко вкотре закликає вакцинуватися, аби зупинити стрімке поширення недуги.

"Практично заповнені всі реанімації в наших лікарнях. Заповнені 70% ліжок із киснем. Як зазначають медики, в цю хвилю коронавірусу лікарні потребують втричі більше кисню, ніж у попередній хвилі. Ми робимо все можливе. 88% ліжок в медзакладах столиці обладнані подачею кисню", – розповів ВІталій Кличко.

Як повідомлялося, максимум нових випадків захворювання за добу від початку пандемії виявили напередодні - 27 377. Одужало майже 12,5 тисяч людей. Із ускладненнями коронавірусу шпиталізували 5 472 хворих. Не пережили недугу 699 українців.

У Києві на ранок 4 листопада зафіксовано 1836 нових випадків коронавірусу за добу - це на 188 випадків менше, ніж 3 листопада (2024 випадки коронавірусу). Померла 41 людина.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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