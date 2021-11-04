Коронавірус може стати, як сезонний грип: науковець назвав умову

Вчений вважає, що Україна повинна створити свою вакцину.

Для того, щоб коронавірус у світі минав з інтенсивністю звичайного сезонного грипу, має бути вакциновано 70% населення.

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Про це в ефірі одного із телеканалів сказав вчений-біохімік Сергій Комісаренко.

Науковець наголосив, що вакцинація - це єдиний метод боротьби із вірусними захворюваннями. І тільки тоді, коли більшість населення у світі буде вакцинованим, захворювання COVID-19 минатиме, як звичайний сезонний грип.

"В Україні тільки 20% людей вакциновані, що дуже мало. Коли в Україні буде 70%, тоді ми побачимо, що зрештою цей вірус може перейти з пандемічного в ендемічний, тобто буде таким, як вірус грипу", - пояснив Сергій Комісаренко.

Вчений наголосив, що зараз є багато прототипів вакцин від коронавірусу. На його думку, свою вакцину повинна розробити і Україна.

"Треба створювати за сучасними технологіями, і найперспективнішою є технологія на основі матричних РНК. Ми знаємо про такі вакцини, це - Pfizer і Moderna", — наголосив вчений.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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