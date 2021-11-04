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Рада збільшила витрати на закупівлю кисневих станцій для COVID-лікарень

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Рада збільшила витрати на закупівлю кисневих станцій для COVID-лікарень

Associated Press

"За" проголосували 336 народних депутатів.

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект №5460 щодо збільшення видатків на закупівлю, проєктування та встановлення кисневих станцій у лікарнях.

Рішення 4 листопада підтримали 336 народних депутатів.

Авторкою законопроекту стала депататка "Голосу" Інна Совсун. Вона переконана, що саме установлення кисневих станцій - це єдинй спосіб забезпечити кисневою незалежністю лікарні в Україні. До слова, Совсун після голосування закликала спікера парламенту Руслана Стефанчука невідкладно підписати документ.

Ухвалений нардепами документ вносить зміни до державного бюджету України на 2021 рік, а також створює нову бюджетну програму "Централізовані закупівлі кисневих станцій для опорних закладів охорони здоров'я". 

Забезпечення опорних лікарень кисневими станціями дозволить зменшити попит лікарень на кисень у балонах, що зменшить навантаження на логістичну мережу.

Як повідомлялося, в Україні два заводи з виробництва медичного кисню тимчасово призупиняли роботу через регламентні роботи на 10-15 днів. Ще в одного виробника на західній Україні виникли технічні несправності. Утім, на початку цього місяця вони запрацювали на повну потужність.

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