В Украине будут тестировать таблетки от коронавируса Pfizer и Merck

В Украине будут тестировать таблетки от коронавируса Pfizer и Merck

Таблетки будут тестироваться среди людей, которые контактировали или проживают с больным COVID-19.

В Украине будут проходить клинические испытания таблетки от коронавируса Pfizer и Merck.

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Об этом идет речь в приказе Министерства здравоохранения.

Так, медицинский препарат от коронавируса "Ритонавир" производства Pfizer в таблетках по 150 мг. будут тестировать среди тех людей, кто контактировал с больными COVID-19.

Таблетки производства Merck с названием MK4482-013 будут проходить клинические испытания на базе городской студенческой больницы Харьковского городского совета. В них примут участие взрослые лица, проживающие с больными коронавирусом.

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