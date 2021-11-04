В Украине будут тестировать таблетки от коронавируса Pfizer и Merck

Таблетки будут тестироваться среди людей, которые контактировали или проживают с больным COVID-19.
В Украине будут проходить клинические испытания таблетки от коронавируса Pfizer и Merck.
Об этом идет речь в приказе Министерства здравоохранения.
Так, медицинский препарат от коронавируса "Ритонавир" производства Pfizer в таблетках по 150 мг. будут тестировать среди тех людей, кто контактировал с больными COVID-19.
Таблетки производства Merck с названием MK4482-013 будут проходить клинические испытания на базе городской студенческой больницы Харьковского городского совета. В них примут участие взрослые лица, проживающие с больными коронавирусом.
Читайте также:
- Вывезли в лес и избили дубинкой: в Польше двух полицейских обвиняют в издевательстве над украинцем
- "Дай ему по голове": наместник Лавры "натравил" своих подчиненных на снимавшего пожар журналиста
- Oxford Economics спрогнозировал курс доллара на 3 года: чего следует ожидать