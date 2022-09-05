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В Украине начинается новая волна COVID-19 — Кузин

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В Украине начинается новая волна COVID-19 — Кузин

Фото: Associated Press

В настоящее время увеличивается количество зараженных и госпитализаций. Это осенняя волна, которая является базовой и продлится до весны.

В Украине отмечается увеличение количества больных COVID-19 и госпитализаций из-за этого. В настоящее время зафиксировано 11,5 тыс больных коронавирусом, а в больницах находятся более 3 тыс пациентов.

Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью "Укринформу".

По его словам, это осенняя волна COVID-19, которая является базовой и продлится до весны.

"Мы постепенно регистрируем все большие относительные показатели по количеству больных. Например, за прошедшую неделю это было 9,1 тыс., сейчас это 11,5 тыс., у которых было диагностировано COVID-19 и больных. Это ожидаемо, уже третий год подряд в сентябре происходит повышение уровня заболеваемости COVID-19, и спадать он начнет в марте-апреле, а может, и в начале мая", — сказал он.

Кузин также отметил, что сейчас ключевым является показатель госпитализаций из-за коронавируса, он также растет. Ранее в среднем количество госпитализированных в неделю составляло менее 1 тыс человек. Однако сейчас эта цифра увеличилась до 3,1 тыс. пациентов в неделю.

Кроме того, еженедельно увеличивается количество тестирований на 10-15%. По данным Минздрава, за прошедшую неделю было проведено 56,5 тыс тестирований, сейчас эта цифра составляет 62 тыс. В подавляющем большинстве используются быстрые тесты на уровне первичного звена медицинской помощи.

Напомним, что в Китае закрыли на карантин 21-миллионный город Чэнду из-за COVID-19. Таким образом власти хотят сдержать вспышку коронавируса.

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