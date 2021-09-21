В Україні почався спалах коронавірусу - KSE

Кількість нових випадків збільшилася на 68%.

В Україні вже почався спалах коронавірусної хвороби COVID-19.

Таку думку висловив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко.

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За його словами, Україна рухається швидкими темпами на шляху збільшення захворюваності на коронавірус.

"В Україні вже почався спалах захворюваності на COVID-19. Зараз - вибухові темпи, які співмірні з тим, що ми спостерігаємо в Європі", - сказав Ганиченко.

Ганиченко наголосив, що кількість нових випадків COVID протягом тижня збільшилася на 68%.

"Вже наступного тижня Україна зможе перетнути позначку великого плато і захворюваність через тиждень буде переважати середньоєвропейський рівень", - наголосив директор Київської школи економіки.

Як повідомлялося, від четверга, 23 вересня, в України посилять карантин. Усі регіони переходять із "зеленої" зони до "жовтої" зони карантину.

Новини України: правила "жовтої зони" почнуть діяти 23 вересня

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