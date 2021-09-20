Ірландія вакцинувала понад 90% дорослих: показник найвищий в ЄС

Країна готується до скасування більшості карантинних обмежень.

Ірландія вакцинувала від COVID 90% дорослих громадян - це найвищий показник у країнах Європейського Союзу.

Про це свідчать дані Європейського центру з контролю за захворюваннями, повідомляє видання Euractiv.

Одну дозу вакцини отримали 92,2% дорослих ірландців. За Ірландією слідують Мальта, Данія і Португалія.

До слова, Ірландія вирішила 22 жовтня скасувати більшість карантинних обмежень. Крім тогро, вже цього тижня багато громадян країни поетапно почнуть повертатися на свої робочі місця після 18 місяців обмежень. В країні скасовуються обмеження на заняття в приміщеннях і на масові заходи на відкритому повітрі.

Як повідомлялося, експерти управління по санітарному нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США порекомендували третій укол вакциною Pfizer від COVID-19 для осіб 65 років і старше, а також для тих, хто знаходиться в групі високого ризику.

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