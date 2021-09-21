Головний інфекціоніст Львівської області розповів, як розпізнати перші симптоми "Дельти"

Медик не радить займатися самолікуванням, а звертатися до лікарні.

У зв’язку з пандемією лікарям із досвідом тяжко оцінити стан пацієнта і поставити точний діагноз. Для того, щоб розпізнати "Дельту" – потрібно провести додаткові обстеження.

Про це головний інфекціоніст Львівщини, очільник Львівської обласної інфекційної лікарні Сергій Федоренко розповів ТСН.ua.

"Про інфікування можуть свідчити будь-які прояви гострої респіраторної інфекції: а це – нежить, сухий кашель, підвищення температури, загальна слабість, можливо блювота, пронос. І коли людина не може зорієнтуватись, що це за інфекція, то потенційно такий стан потрібно розцінювати, як початок коронавірусу. Насамперед – потрібно залишатись вдома, за можливості ізолюватися та викликати лікаря. Треба зробити принаймні швидкий тест на коронавірус. Він покаже, чи потрібно робити ще тести на коронавірус і почати застосовувати принаймні симптоматичну терапію. Потім, оцінивши результати аналізів, лікар ухвалить рішення, лікувати вас вдома чи госпіталізувати в профільну лікарню", - сказав лікар.

Раніше головний лікар одного з діагностичних центрів Львова Тарас Жиравецький заявив, що штам коронавірусу "Дельта" виявився значно потужнішим за "китайського" початківця пандемії. Він передається значно швидше, частіше у пацієнтів приєднується бактерійна інфекція, яка не так легко піддається лікуванню навіть сильними антибактерійними препаратами і на 6-7 день захворювання.

Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що світ перейшов на плато щодо захворюваності на коронавірус, водночас це плато перебуває на доволі високому рівні.

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