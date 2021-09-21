В Украине началась вспышка коронавируса — KSE

Количество новых случаев увеличилось на 68%.

В Украине уже началась вспышка коронавирусной болезни COVID-19.

Такое мнение высказал руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.

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По его словам, Украина движется быстрыми темпами на пути увеличения заболеваемости коронавирусом.

"В Украине уже началась вспышка заболеваемости COVID-19. Сейчас — взрывные темпы, которые соизмеримы с тем, что мы наблюдаем в Европе", — сказал Ганиченко.

Ганиченко отметил, что количество новых случаев COVID течение недели увеличилось на 68%.

"Уже на следующей неделе Украина сможет пересечь отметку большого плато и заболеваемость через неделю будет преобладать среднеевропейский уровень", — подчеркнул директор Киевской школы экономики.

Как сообщалось, с четверга, 23 сентября, в Украине усилят карантин. Все регионы перешли с "зеленой" зоны в "желтую" зону карантина.

Новости Украины: правила "желтой зоны" начнут действовать 23 сентября

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