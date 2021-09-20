"Цей вірус обдурив нас кілька разів": американський інфекціоніст зробив прогноз, коли людство може подолати COVID-19

"Цей вірус обдурив нас кілька разів": американський інфекціоніст зробив прогноз, коли людство може подолати COVID-19

Ситуація із захворюваністю ускладнюється через те, що вірус постійно мутує.

Людство повинно перемогти пандемію коронавірусу до весни 2022 року. Однак через "Дельта"-штам складно давати якісь гарантії.

Про це повідомив американський інфекціоніст і радник президента США з медичних питань Ентоні Фаучи, пише The Telegraph.

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"Я думаю, всі ми повинні бути чесними, відкритими і скромними. Ми не знаємо, коли відступить COVID-19. Цей вірус обдурив нас кілька разів безліччю різних хвиль по всьому світу в цілому і в кожній окремій країні. Це просто надія, це надихає. Відбудеться це, чи ні, ще невідомо", — зазначив Ентоні Фаучи.

За його словами, прогнозувати, коли саме ми переможемо коронавірус, складно. Вся справа у "Дельта -штамі, а також постійній мутації вірусу.

"Зараз ми повернулися до 130—140 тисячам випадків на день. Так що я не хочу робити будь-які тверді прогнози щодо того, що станеться", — додав Ентоні Фаучи.

Нагадаємо, що цього тижня уся Україна може перейти до "жовтої" зони карантину.

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