Після шестимісячної перерви Індія відновить експорт COVID-вакцин

Країна планує виробити понад 300 млн доз препарату.

Індія від жовтня відновить експорт вакцини від коронавірусу.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Індії Мансух Мандавія, пише Hindustan Times.

За словами глави МОЗ, Індія планує виробити понад 300 млн доз вакцини. Їх використовуватимуть для щеплення всередині країни. А надлишки вироблених COVID-препартів будуть використовувати для виконання зобов'язань Індії в межах механізму COVAX.

"Ми допоможемо всьому світу. Через COVAX ми також виконаємо свою відповідальність", - сказав Мандавія

До слова, Індія комерційній основі країна експортувала 35,79 млн доз вакцини. Її безкоштовно отримали Бангладеш, Бразилія, Марокко, Фіджі, Парагвай, Мозамбік.

Слід зауважити, що в березні цього року Індія припинила експорт, бо в країні почалася друга хвиля епідемії. МОЗ реєструвало високі цифри інфікування та смертності від COVID-19.

Як повідомлялося, Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що світ перейшов на плато щодо захворюваності на коронавірус, водночас це плато перебуває на доволі високому рівні. Щодня у світі реєструють близько 4,5 млн випадків зараження коронавірусом та, майже, 72-78 тисяч летальних випадків.

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