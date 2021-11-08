В Одесской области коронавирус "косит" людей: статистика на 8 ноября

В Одесской области коронавирус "косит" людей: статистика на 8 ноября

За сутки скончались 50 человек.

За сутки, 7 ноября, в Одесской области COVID-19 обнаружили у 1558 человек. Из-за осложнений болезни умерли 50 пациентов, выздоровели 808 граждан.

Об этом сообщили в Минздраве.

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По данным ведомства, на первом месте по количеству больных остается Одесская область, на втором – Харьковская (1179). Днепропетровская область на третьем месте, здесь заболели 1032 жителя.

За все время пандемии в Одесской области:

заболели 206 833 жителя региона,

выздоровели 154 119 пациентов,

скончались 4 391 человек;

в настоящее время болеют 48 323 жителей области.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 8 ноября зафиксировано 13 068 новых случаев коронавируса, в течение суток от COVID-19 умерло 473 человека, 8200 пациентов выздоровели.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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