В Раді ЄС вилучили Україну із "зеленого списку" для подорожей

В Раді ЄС вилучили Україну із "зеленого списку" для подорожей

Офіційну заборону на в’їзд буде сформульовано наступного тижня.

У п’ятницю, 5 листопада, Рада Євросоюзу погодила виключення України із "зеленого списку" для подорожей через погіршення епідемічної ситуації з COVID-19.

Про це з посиланням на власні джерела повідомив у Twitter кореспондент “Радіо Свобода” Рікард Джозвяк.

“Посли ЄС сьогодні вранці вирішили виключити Україну із рекомендованого списку країн, звідки подорожі вважаються безпечними”, – написав він.

Таке рішення Ради ЄС не означає автоматичної зміни правил перетину кордону, однак до таких рекомендацій країни-учасники Євросоюзу здебільшого дослухаються і запроваджують обмеження на в’їзд для жителів країн, яких немає у списку, та на туристичні мандрівки до них.

Очікується, що остаточно рішення щодо заборони поїздок буде сформульовано на початку наступного тижня.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що внаслідок виключення України із "зеленого списку" Євросоюзу для подорожей "тотального закриття кордону" не буде.

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