У Дніпрі через добу закрили новий пункт масової вакцинації: що сталося

Він виявився "нерентабельним".
У Дніпрі лише добу пропрацював пункт масової вакцинації, який обладнали в торговому центрі "Європа". Щеплення городянам там не робитимуть через "нерентабельність".
Про це пише "Суспільне".
Так, пункт масової вакцинації, який 6 жовтня заробив в торговому центрі на Європейській площі, пропрацювали всього лише один день. У міськраді Дніпра журналістам видання розповіли, що "в місті досить пунктів вакцинації, які працюють на базі центрів первинної медико-санітарної допомоги".
У зв'язку з чим прищеплювальний пункт на "Європейці" закрили, повідомивши водночас, що він виявився "нерентабельним". У самому ж торговому центрі ситуацію нібито поки коментувати не готові.
Нагадаємо, що у Мелітополі Запорізької області стрімко зросла кількість хворих на коронавірус. Інфекційна лікарня заповнена пацієнтами, а атмосфера, яка там панує, гнітюча.