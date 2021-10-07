У Дніпрі через добу закрили новий пункт масової вакцинації: що сталося

У Дніпрі через добу закрили новий пункт масової вакцинації: що сталося

Він виявився "нерентабельним".

У Дніпрі лише добу пропрацював пункт масової вакцинації, який обладнали в торговому центрі "Європа". Щеплення городянам там не робитимуть через "нерентабельність".

Про це пише "Суспільне".

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Так, пункт масової вакцинації, який 6 жовтня заробив в торговому центрі на Європейській площі, пропрацювали всього лише один день. У міськраді Дніпра журналістам видання розповіли, що "в місті досить пунктів вакцинації, які працюють на базі центрів первинної медико-санітарної допомоги".

У зв'язку з чим прищеплювальний пункт на "Європейці" закрили, повідомивши водночас, що він виявився "нерентабельним". У самому ж торговому центрі ситуацію нібито поки коментувати не готові.

Нагадаємо, що у Мелітополі Запорізької області стрімко зросла кількість хворих на коронавірус. Інфекційна лікарня заповнена пацієнтами, а атмосфера, яка там панує, гнітюча.

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