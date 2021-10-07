Херсон у "помаранчевій" зоні: що заборонили у місті

Херсон у "помаранчевій" зоні: що заборонили у місті

У місті посилили карантинні обмеження.

У Херсоні посилюють карантинні обмеження. Сьогодні, 7 жовтня, міська комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила запровадити на території Херсона карантинні обмеження "помаранчевої" зони.

Про це пише Суспільне.

Керівниця міського управління охорони здоров'я Світлана Межирицька повідомила, що наразі Херсон відповідає всім показникам "помаранчевої" зони, але вже на межі "червоної".

Після обговорень члени комісії вирішили на території Херсонської громади заборонити проведення спортивних, громадських, офіційних заходів, де немає 80% вакцинованих.

Керівникам підприємств рекомендують всіх невакцинованих співробітників перевести на "дистанційку".

Школи у місті залишаються працювати у звичному режимі, бо у всіх персонал провакцинований на 80%.

В Україні станом на 7 жовтня вже дванадцять областей відповідають критеріям "помаранчевої" зони адаптивного карантину. Решта регіонів у "жовтій" зоні.

Згідно з даними,"помаранчевій" зоні карантину відповідають показники у Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Київській, Луганській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Чернівецькій областях.

Найгірші показники рівня захворюваності на коронавірус (дозволений максимум 75 на 100 тис. нас.,) в Чернівецькій - 715, Луганській - 687 та Харківській - 477 областях. У Житомирській і Сумській областях перевищено коефіцієнти виявлення випадків коронавірусу.

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