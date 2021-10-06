Пункти вакцинації від коронавірусу у Дніпрі: де і коли можна щепитися

Пункти вакцинації від коронавірусу у Дніпрі: де і коли можна щепитися

Зробити щеплення можна в медустановах, а також в торгових центрах.

У Дніпрі відкрився ще один пункт масової вакцинації від коронавірусної інфекції. Він буде працювати в торговому центрі "Європа".

Пункт масової вакцинації обладнали в самому центрі міста на Європейській площі. Розташований він на четвертому поверсі будівлі. Робити щеплення в ньому будуть вакцинами компанії Pfizer / BioNTech і Sinovac Biotech.

У торговому центрі щеплення від COVID-19 будуть робити чотири рази на тиждень: у середу, четвер, п'ятницю і суботу. У будні дні він буде працювати з 13:00 до 18:00, у вихідний день — з 10:00 до 14:00.

Щоб зробити вакцину, з собою потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код або декларацію, укладену з сімейним лікарем.

Де ще можна зробити щеплення

У Дніпрі працює близько 14 пунктів масової вакцинації. Більшість з них знаходяться в центрах первинної медико-санітарної допомоги. Кілька — у торгових центрах і навіть на території синагоги.

Пройти вакцинацію в центрах первинної медико-санітарної допомоги можна за адресами:

Вулиця Столярова, 12.

Проспект Богдана Хмельницького, 19.

Вулиця Панікахи, 53.

Вулиця Ламана, 4.

Вулиця Дієвського, 111.

Вулиця Караваєва, 68.

Вулиця Краснопільська, 6-б.

Вулиця Софії Ковалевської, 53-а.

Вулиця Батумська, 13-а.

Вулиця 20-річчя Перемоги, 12.

Вулиця Висоцького, 2-а.

Вулиця Футбольна, 12.

Зробити вакцину в Культурно-діловому центрі "Менора" можна за адресою: вулиця Шолом Алейхема, 4/26.

Нагадаємо, що мер Чернігова зобов'язав невакцинованих підлеглих регулярно здавати COVID-тести.

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