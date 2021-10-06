Коронавірус дає ускладнення на життєво важливий орган: лікарка пояснила, в чому небезпека та що робити

Коронавірус дає ускладнення на життєво важливий орган: лікарка пояснила, в чому небезпека та що робити

На Тернопільщині за рік в середньому фіксують 450 інфарктів.

Коронавірус може давати ускладнення на серецево-судинну систему, а тому людям, в яких є проблеми із серцем потрібно обов'язково вакцинуватись.

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Про це сказала начальниця управління охорони здоров'я Тернопільської ОДА Ольга Ярмоленко, повідомляє "Тернопіль-1".

За словами фахівчині, на Тернопільщині за рік в середньому фіксують 450 інфарктів. Цього року трапилося вже 250.

"Саме коронавірус дає ускладнення на серцево-судинні захворювання. А тому людям із цими захворюваннями потрібно вакцинуватись", - каже Ольга Ярмоленко.

Нагадаємо, нове дослідження показало, що запалення і почервоніння пальців ніг може бути побічним ефектом реакції імунної системи на боротьбу з коронавірусом.

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