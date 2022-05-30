У Туреччині скасували масковий режим

Протягом трьох останніх днів у Туреччині щоденно фіксувалося менше 100 випадків інфікування.
Влада Туреччини скасувала масковий режим в країні, запроваджений через Covid-19.
Про це повідомив очільник МОЗ Фахреттін Коджа, пише турецьке агентство Anadolu.
За його словами, виняток становитимуть лише лікувальні заклади, де носіння захисних засобів, як і раніше, матиме обов'язковий характер.
"Маски більше не обов'язкові, за винятком лікарень. Але після всього цього досвіду ми можемо носити маски із собою у людних закритих місцях, особливо у громадському транспорті", - повідомив він.
Рішення ухвалено на тлі різкого зниження в країні захворюваності на коронавірусну інфекцію.
Нагадаємо, Комаровський прокоментував ситуацію із коронавірусом в Україні та світі.
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