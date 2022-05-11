Біла Ґейтса не оминув коронавірус

Засновник компанії Microsoft отримав позитивний тест на COVID-19.

Американський бізнесмен та філантроп, засновник компанії Microsoft і благодійного фонду Gates Foundation Біл Ґейтс заразився коронавірусною інфекцією.

Про це він повідомив у вівторок, 10 травня, у своєму мікроблозі у Twitter.

"Я отримав позитивний результат тесту на COVID-19. Я відчуваю легкі симптоми і за порадами фахівців ізолювався доти, доки не одужаю", - написав він.

I've tested positive for COVID. I'm experiencing mild symptoms and am following the experts' advice by isolating until I'm healthy again. — Bill Gates (@BillGates) May 10, 2022

Ґейтс також повідомив, що повністю вакцинований та отримав бустерну дозу вакцини.

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Підприємець додав, що започаткований ним фонд Gates Foundation продовжить працювати з партнерами і зробить усе можливе, щоб світові ніколи більше не довелося зіткнутися з пандемією.

Нагадаємо, на початку 2022 року Білл Ґейтс заявив, що пандемія COVID-19 піде на спад одразу після сплеску нового штаму коронавірусу "Омікрон". За його прогнозом, COVID-19 незабаром може стати сезонним захворюванням.

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