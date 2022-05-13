У Північній Кореї смертельний спалах COVID-19: Кім Чен Ин вперше одягнув маску

Влада КНДР повідомила, що шість людей померли від коронавірусної інфекції, близько 18 тисяч - мають симптоми захворювання.

У п’ятницю, 12 травня, у Північній Кореї назвали кількість інфікованих COVID-19. За офіційними даними, які оголошено вперше, 18 тисяч людей мають симптоми захворювання, а шестеро — померли від хвороби.

Про це повідомляє видання Yonhap з посиланням на державне Центральне інформаційне агентство Північної Кореї (KCNA).

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин на спеціальні нараді, присвяченій поширенню в країні коронавірусної інфекції, пообіцяв ліквідувати спалах, призначивши “максимально екстрені” перевірки на вірус, який порушив “фронт карантину” країни.

Під час зустрічі із чиновниками Кім Чен Ина вперше сфотографували в одноразовій масці на обличчі. Раніше на таких зустрічах та інших заходах усі, крім лідера, носили маску.

Після початку пандемії уряд Пхеньяну відхилив будь-яку програму вакцинації проти COVID-19, навіть незважаючи на пропозиції інших країн.

Натомість влада КНДР вирішила спробувати контролювати зараження, закриваючи кордони, і донедавна заявляла, що в країні не зареєстровано жодного випадку захворювання, хоча експерти вважають, що вірус був присутній в країні вже давно.

Уряд Південної Кореї заявив, що знову запропонував гуманітарну допомогу своєму північному сусіду у відповідь на новини про спалах. Пхеньян поки не відповів.

Нагадаємо, американський бізнесмен та філантроп, засновник компанії Microsoft і благодійного фонду Gates Foundation Біл Ґейтс заразився коронавірусною інфекцією.

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