Спалах коронавірусу в Північній Кореї: Кім Чен Ин до боротьби з хворобою залучає армію

Спалах коронавірусу в Північній Кореї: Кім Чен Ин до боротьби з хворобою залучає армію

Комуністичний диктатор КНДР не задоволений тим, як постачають лікарські препарати із державного резерву до аптек.

Лідер КНДР Кім Чен Ин наказав мобілізувати військових для стабілізації постачання медикаментів до аптек столиці на тлі спалаху COVID-19, про який офіційно було оголошено нещодавно.

Про це в понеділок, 16 травня, повідомило агентство Yonhap з посиланням на державні ЗМІ КНДР.

Напередодні, 15 травня, політбюро ЦК Трудової партії Кореї скликало екстрену консультативну нараду для обговорення заходів щодо запобігання епідемії коронавірусної інфекції. На засіданні головував Кім Чен Ин.

Лідер КНДР розкритикував темпи постачання лікарських препаратів до аптек, хоча Політбюро видало "екстренний наказ про негайний випуск і своєчасне постачання ліків з держрезерву" та "наказ усім аптекам перейти на цілодобовий режим роботи".

Щоб пришвидшити процес, Кім Чен Ин видав наказ "про негайну стабілізацію постачання медикаментів до міста Пхеньян із залученням потужних сил військово-медичного спрямування Народної армії".

За інформацією видання, минулої доби від наслідків захворювання, викликаного коронавірусом, у КНДР померло ще вісім людей і загальна кількість смертей досягла 50. У неділю, 15 травня, медики виявили 392 920 людей з симптомами лихоманки. Загальна кількість таких пацієнтів склала 1,21 млн, з них не менш ніж 564 860 ще проходять лікування, а понад 648 630 повністю одужали.

Раніше, після початку пандемії, уряд Пхеньяну відхилив будь-яку програму вакцинації проти COVID-19, навіть незважаючи на пропозиції інших країн.

Натомість влада КНДР вирішила спробувати контролювати зараження, закриваючи кордони, і донедавна заявляла, що в країні не зареєстровано жодного випадку захворювання, хоча експерти вважають, що вірус був присутній в країні вже давно.

Нагадаємо, 13 травня влада КНДР повідомила, що шість людей померли від коронавірусної інфекції, близько 18 тисяч - мають симптоми захворювання.

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