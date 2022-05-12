В аеропортах Євросоюзу скасовують масковий режим: названо дату

Попри ослаблення карантинних вимог через пандемію COVID-19, європейські авіакомпанії все одно зможуть вимагати одягати маску на борту своїх літаків.

У країнах Євросоюзу скасовують обов’язок носити маску в аеропортах. Такі обмеження, запроваджені через поширення коронавірусної інфекції, перестануть діяти від понеділка, 16 травня.

Про це повідомляє Franceinfo з посиланням на Європейське агентство з авіаційної безпеки (EASA).

Таке рішення у повідомленні назвали "великим кроком вперед у стандартизації повітряного транспорту". Це послаблення правил охорони здоров’я сталося, коли апетит європейців до подорожей, який обмежений протягом двох років пандемії, набирає обертів.

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Водночас в EASA нагадали, що маска для обличчя залишається одним із найкращих засобів захисту від передачі COVID-19, особливо для вразливих людей. В Агенстві додали, що вимоги щодо масок на борту літаків "будуть змінюватися залежно від авіакомпанії”.

Зокрема, уже відомо, що у Німеччині, яка є найбільш густонаселеною країною ЄС, заявили, що зобов’язання носити маску в літаках скасовано не буде. Зокрема, такі вимоги діятимуть на борту літаків авіакомпанії Lufthansa.

Нагадаємо, американський бізнесмен та філантроп, засновник компанії Microsoft і благодійного фонду Gates Foundation Біл Ґейтс заразився коронавірусною інфекцією.

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