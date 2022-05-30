В Турции отменили масочный режим

В течение последних трех дней в Турции ежедневно фиксировалось менее 100 случаев инфицирования.

Власти Турции отменили масочный режим в стране, введенный из-за Covid-19.

Об этом сообщил глава Минздрава Фахреттин Коджа, пишет турецкое агентство Anadolu.

По его словам, исключение будут составлять только лечебные учреждения, где ношение защитных средств по-прежнему будет носить обязательный характер.

"Маски больше не обязательны, за исключением больниц. Но после всего этого опыта мы можем носить маски с собой в закрытых местах, особенно в общественном транспорте", — сообщил он.

Решение было принято на фоне резкого снижения в стране заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Напомним, Комаровский прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Украине и мире.

Читайте также: