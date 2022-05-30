В Турции отменили масочный режим

В течение последних трех дней в Турции ежедневно фиксировалось менее 100 случаев инфицирования.
Власти Турции отменили масочный режим в стране, введенный из-за Covid-19.
Об этом сообщил глава Минздрава Фахреттин Коджа, пишет турецкое агентство Anadolu.
По его словам, исключение будут составлять только лечебные учреждения, где ношение защитных средств по-прежнему будет носить обязательный характер.
"Маски больше не обязательны, за исключением больниц. Но после всего этого опыта мы можем носить маски с собой в закрытых местах, особенно в общественном транспорте", — сообщил он.
Решение было принято на фоне резкого снижения в стране заболеваемости коронавирусной инфекцией.
Напомним, Комаровский прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Украине и мире.
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