У МОЗ розповіли, скільки українців отримали щеплення від COVID

У МОЗ розповіли, скільки українців отримали щеплення від COVID

Загалом щеплено майже 13 млн осіб.

Протягом минулої доби, 1 жовтня, ще 128 070 українців вакциновано від коронавірусу.

Про це повідомила пресслужба Мінохорони здоров'я.

Одну дозу препарату від COVID-19 отримали 71 667 людей. Повністю імунізовані (отримали другу дозу щеплення) - 56 403 людини.

Зазначається, що протягом доби працювали 960 мобільних бригад, 3 049 пунктів щеплення, а також 350 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 12 875 593 людей:

одну дозу отримали 7 144 468 людей

дві дози – 5 731 125 людей

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 1 жовтня зафіксовано 11 809 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 203 людини, 3 469 пацієнти одужало.

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