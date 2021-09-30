У МОЗ розповіли, які вакцини в Україні захищають від тяжкого перебігу COVID-19

У МОЗ розповіли, які вакцини в Україні захищають від тяжкого перебігу COVID-19

Препарати допомагають організму людини виробляти імунітет.

Вакцини, які використовуються в Україні від коронавірусної інфекції, захищають від тяжкого перебігу хвороби, ускладнень і смерті.

Про це повідомили в пресслужбі МОЗ України.

Так, в нашій країні в рамках боротьби з пандемією коронавірусу використовують векторну вакцину AstraZeneca, інактивовану вакцину з неактивним вірусом CoronaVac / Sinovac Biotech, а також мРНК-вакцину Comirnaty / Pfizer-BioNTech.

Залежно від типу препарату, організм людини виробляє на вірус імунітет, антитіла та Т-клітини.

Нагадаємо, що за словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, вакцинація - це єдиний доказовий метод захисту від коронавірусу. Завдяки вакцинації можна запобігти тяжкому перебігу, потраплянню до реанімації, під'єднання до ШВЛ. А передусім важливо зробити щеплення людям похилого віку. Адже, як уточнив Ляшко, вони є групою ризику.

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