У МОЗ розповіли, які вакцини в Україні захищають від тяжкого перебігу COVID-19

Препарати допомагають організму людини виробляти імунітет.
Вакцини, які використовуються в Україні від коронавірусної інфекції, захищають від тяжкого перебігу хвороби, ускладнень і смерті.
Про це повідомили в пресслужбі МОЗ України.
Так, в нашій країні в рамках боротьби з пандемією коронавірусу використовують векторну вакцину AstraZeneca, інактивовану вакцину з неактивним вірусом CoronaVac / Sinovac Biotech, а також мРНК-вакцину Comirnaty / Pfizer-BioNTech.
Залежно від типу препарату, організм людини виробляє на вірус імунітет, антитіла та Т-клітини.
Нагадаємо, що за словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, вакцинація - це єдиний доказовий метод захисту від коронавірусу. Завдяки вакцинації можна запобігти тяжкому перебігу, потраплянню до реанімації, під'єднання до ШВЛ. А передусім важливо зробити щеплення людям похилого віку. Адже, як уточнив Ляшко, вони є групою ризику.