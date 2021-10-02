В Минздраве рассказали, сколько украинцев получили прививки от COVID

В Минздраве рассказали, сколько украинцев получили прививки от COVID

В общем привито почти 13 млн человек.

За прошедшие сутки, 1 октября, еще 128 070 украинцев получили прививки от коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Одну дозу от COVID-19 получили 71667 человек. Полностью иммунизированы (получили вторую дозу прививки) — 56 403 человека.

Отмечается, что в течение суток работали 960 мобильных бригад, 3049 пунктов прививки, а также 350 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 12875593 человек:

одну дозу получили 7144468 человек

две дозы — 5731125 человек

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро 1 октября зафиксировано 11809 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 203 человека, 3469 пациенты выздоровели.

Коронавирус в Украине: в Минздраве рассматривают возможность массовой вакцинации подростков

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку