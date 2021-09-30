Робота або вакцинація: наказ МОЗ про обов'язкові щеплення проходить реєстрацію

Керівники певних закладів будуть зобов’язані відсторонити від роботи працівників, які не отримали щеплення від COVID-19.
Міністерство охорони здоров’я передало для реєстрації в Міністерстві юстиції наказу, який містить перелік професій, представники яких обов’язково повинні бути вакцинованими від коронавірусної інфекції.
Про це повідомив очільник МОЗ Віктор Ляшко в ефірі “Еспресо”.
Після реєстрації в Мін’юсті цей наказ набуде чинності.
За словами Ляшка, в цьому документі чітко визначено перелік професій із обов’язковою вакцинацією.
“Це всі освітяни, незалежно від спеціалізації закладу — ясла, садочки, школи, профтехучилища чи вузи. Також це працівники центральних органів виконавчої влади, міністерств і їхніх структурних підрозділів на місцях. І працівники місцевих державних адміністрацій — обласні, міські і районні”, — перерахував міністр.
Наказом передбачено, що роботодавець на час карантину повинен відсторонити від роботи усіх невакцинованих працівників без збереження плати, але зі збереженням місця роботи.
Нагадаємо, досі в Україні не отримали щеплення понад 30% освітян, хоча кількість вакцин та мобільних бригад є достатньою.